Emigrante viola a filha em períodos de férias

A menina começou a ser alvo de abusos sexuais por parte do pai em 2011, quando tinha apenas seis anos. Vivia, na altura, com a família em Angola, mas nesse mesmo ano veio residir com uma tia no Porto.O pai visitava a criança nas férias da Páscoa, do verão e do Natal. Nesses períodos, sujeitava sempre a vítima a atos sexuais. O construtor civil - que em 2013 emigrou para França - cometeu os crimes durante sete anos. Foi detido no início de 2019 e recentemente acusado.O Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto imputa ao arguido um total de 14 crimes de abuso sexual de crianças, sendo que um deles é na forma tentada. "O arguido aproveitou-se do ascendente que tinha sobre a menor, da sua inexperiência e do lado familiar que os unia", diz a acusação.O processo revela que, sempre que vinha de férias, o homem, de 53 anos, procurava estar a sós com a menor. Obrigava a vítima a ver filmes pornográficos e sujeitava-a a vários atos sexuais. Atacava também a menor durante a noite no seu quarto. Já no verão de 2018, a menor foi visitar o pai a França. Mais uma vez, o homem mostrou-lhe os filmes de sexo e tentou ter relações, mas a vítima recusou qualquer contacto. Além disso, o arguido também ligou à vítima através do Messenger e forçou-a assistir a atos de masturbação.A menina, hoje com 14 anos, revelou tudo a uma amiga e o caso chegou ao conhecimento de uma assistente social. O suspeito está na cadeia.