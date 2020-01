Emigrantes nos EUA entregam 14 mil euros a bombeiros

Um cheque no valor de 3 600 euros foi entregue a cada uma das corporações de Bombeiros de Alcobaça, Benedita, São Martinho do Porto e Pataias pela Associação Regional Alcobacense de Farmingville, que está sediada em Long Island, nos Estados Unidos.A angariação dos donativos - num valor total superior a 14 mil euros - decorreu durante um jantar de emigrantes, evento onde se assinalaram também os 25 anos da organização.Os comandantes das quatros corporações receberam os cheques das mãos do presidente da associação durante uma cerimónia nos Paços do Concelho em Alcobaça.