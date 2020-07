Emoção no funeral de GNR abalroado na A1

Foi a sepultar este sábado de manhã, no cemitério de Santarém, o guarda Carlos Joel Pereira, de 27 anos, falecido após ter sido violentamente abalroado pelo condutor de um BMW série 5 na A1, terça-feira, quando dava apoio a obras de marcação do pavimento. A cabo Vânia Martins, de 30 anos, que o acompanhava, está em morte cerebral, ligada à máquina no Hospital de São José, em Lisboa.









O jovem militar faleceu no Hospital de Santarém, na manhã seguinte ao acidente. Foi encontrado por colegas em paragem cardíaca e assim permaneceu por cerca de 20 minutos até ser trazido de volta à vida por técnicos do INEM. A gravidade dos ferimentos que sofreu (o carro patrulha da GNR de Santarém foi embatido por trás pelo BMW, que circulava a uma velocidade entre 150 e 160 km/h) acabou por levar à sua morte.

Após a autópsia, o funeral de Carlos Joel Pereira ocorreu no cemitério de Santarém. A funerária que organizou a cerimónia apelou a uma reduzida participação de familiares, amigos e colegas, devido à Covid-19, mas muitos compareceram no cemitério de Santarém. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o comandante-geral da GNR, Botelho Miguel, marcaram presença, mas sem o anunciarem. Só uma publicação nas redes sociais da GNR, com uma mensagem de pesar e fotografias do funeral, tornou público o último adeus.





Um dos momentos de maior emoção ocorreu quando a viúva do militar morto, grávida de sete meses, recebeu a bandeira nacional que cobriu o caixão.