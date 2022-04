Emoção no último adeus à jornalista Marta Louro

A Marta foi "luz, alegria e amizade". E assim será para sempre recordada. Este sábado, foram inúmeras as pessoas, entre familiares, amigos ou colegas de trabalho que fizeram questão de marcar presença no Salão Nobre dos Bombeiros de Colares, em Sintra, para prestar a sua última homenagem à nossa jornalista, de 27 anos, que perdeu a vida na passada quarta-feira, num brutal acidente de moto quando regressava à redação do CM/CMTV, em Lisboa, após uma reportagem.Este domingo, pelas 14h30, após o velório, será celebrada missa, seguindo-se um cortejo a pé até ao cemitério local, a cerca de três quilómetros do quartel dos bombeiros, numa despedida sentida à jovem que "respirava jornalismo" e que foi, e será sempre, um exemplo de coragem e de profissionalismo para todos nós. Por este motivo, o Correio da Manhã e a CMTV anunciaram a criação da bolsa ‘Marta Louro’, que todos os anos irá premiar um jovem aspirante a jornalista com um estágio remunerado.São ainda esperadas homenagens de várias corporações dos bombeiros de todo o País e o momento do adeus terá guarda de honra.Marta era filha do comandante dos Bombeiros de Colares, António Pedro Louro. "Morrem jovens aqueles que os deuses amam", foi a mensagem deixada pela corporação.