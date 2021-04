O assalto foi planeado ao pormenor. A empregada de limpeza colocou dois ladrões no interior da casa onde trabalhava, na Foz, no Porto, e permitiu que aqueles roubassem a patroa, de 93 anos. Também ela fingiu ser uma vítima.Um dos ladrões simulou que estava a agarrar a empregada e que lhe tapava a boca para a impedir de gritar por socorro. No final ainda simularam o sequestro da cúmplice, que depois abandonaram já em Gondomar. Conseguiram ...