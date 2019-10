Empregada doméstica de Luís Grilo vai ser hoje ouvida na quinta sessão do julgamento

e afirmou que a cliente estava "serena e tranquila".

Rosa Grilo e o amante António Joaquim regressam esta terça-feira ao Tribunal de Loures para a continuação do julgamento da morte do triatleta Luís Miguel Grilo.Durante a quinta sessão de julgamento serão ouvidas 16 testemunhas, oito da parte da manhã e as restantes da parte da tarde.A empregada doméstica de Rosa Grilo e Luís Miguel Grilo é uma das testemunhas arroladas pelos Ministério Público, sendo o seu depoimento uma peça chave para a resolução do caso.Também os inspetores da Polícia Judiciária encarregues da condução do caso vão depor perante o coletivo de juízes.A advogada de Rosa Grilo, Tânia Reis, chegou ao Tribunal de Loures por volta das 09h00Os arguidos deverão chegar em carrinhas celulares perto da hora de início do julgamento.