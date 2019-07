Empregada doméstica rouba ouro a patrões e foge

O Tribunal de Coimbra condenou esta terça-feira a quatro anos e seis meses de prisão, suspendendo a pena por igual período, uma empregada doméstica que furtou ouro de uma casa onde trabalhava, nos Olivais, em Coimbra, fugindo do País.Ana Margarida Almeida foi julgada à revelia, por o seu paradeiro ser desconhecido do tribunal.Quando for localizada e detida, terá de indemnizar os patrões em 46 mil euros.Os objetos em ouro, em grande quantidade, foram furtados entre novembro de 2016 e julho de 2017, nos dias em que a mulher estava a fazer trabalhos de limpeza na casa dos patrões.