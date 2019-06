Empregada julgada por furtar ouro e armas em Coimbra

Uma mulher, de 47 anos, empregada doméstica, está a ser julgada no Tribunal de Coimbra por furtar ouro e armas, no valor de 60 mil euros, da casa dos patrões.A arguida não compareceu à primeira sessão do julgamento e foram emitidos mandados de detenção. Os furtos ocorreram entre novembro de 2016 e julho de 2017.A suspeita, que tinha a chave da casa, é acusada de ter furtado uma pistola 6.35, com 12 munições, uma arma de caça e dezenas de peças em ouro, entre as quais um anel de noivado no valor de seis mil euros. Após os furtos, a arguida vendeu os objetos em lojas de compra de ouro usado em Coimbra.