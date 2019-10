Empregada leva ouro de casa em Resende

Foi contratada para fazer limpezas numa habitação, no concelho de Resende, mas, na segunda ida àquela residência, a mulher, de 54 anos, apoderou-se de dinheiro e joias. Foi identificada pela GNR no passado sábado e os factos remetidos para o Tribunal de Lamego. Os militares conseguiram recuperar 600 euros em ouro e 200 euros em numerário.

Os proprietários da moradia denunciaram o desaparecimento dos valores às autoridades, iniciando-se assim uma investigação a um eventual furto em residência. Conhecedores do facto de uma funcionária recente ter tido acesso a toda a habitação, os elementos da GNR de Resende acabaram por apurar que tinha sido mesmo essa mulher a assaltar a própria casa que lhe estava entregue.

No seguimento das diligências, foi possível às autoridades apurar que a empregada de limpeza já tinha vendido o ouro a uma loja de penhores, estando ainda o dinheiro em sua posse. Assim, foram recuperados os tais 600 euros em anéis e cordões de ouro, tal como notas de 20 num total de 200 euros. Foi identificada e constituída arguida precisamente por furto no interior de residência.



PORMENORES

Serviços noutras casas

Ao que o Correio da Manhã apurou, a empregada de limpeza agora suspeita de furto trabalha, há vários anos, com outras famílias e em diferentes locais de Resende, não havendo qualquer episódio anterior relatado às autoridades policiais.



Sem cadastro criminal

A mulher de 54 anos não tem qualquer registo criminal - nem relacionado com furtos, nem com qualquer outro tipo de delito. O caso foi entregue ao tribunal e a mulher apenas constituída arguida, com o respetivo termo de identidade e residência.