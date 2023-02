Aproveitando-se da relação de confiança que mantinha com as três patroas, a empregada de limpeza, de 60 anos, apoderou-se de dezenas de artigos em ouro, cujo valor ascende a 10 205 €. Sempre que estava sozinha, a arguida vasculhava nos móveis das três moradias, em Fânzeres, Gondomar. Ficou com anéis, pulseiras, gargantilhas, medalhas, alianças e brincos - os quais depois vendeu em 27 ocasiões diferentes, em lojas de compra de ouro.









