Empregada saca cofre com quase 11 mil euros a casal

A empregada de limpeza, de 47 anos, foi à moradia do casal onde prestava serviços, em S. João de Loure, Albergaria-a-Velha, num dia que não era de trabalho. Saiu de casa com os patrões e depois voltou à habitação. Pegou num cofre onde estavam milhares de euros e levou-o.Na quinta-feira da semana passada, o casal, com cerca de 50 anos, apresentou queixa à GNR e o Núcleo de Investigação Criminal de Águeda recuperou 10 780 euros na casa da mulher, em Frossos.Às autoridades, a empregada terá afirmado que levou o cofre sem saber o que aquele continha. O dinheiro recuperado foi já entregue ao casal, que referira na queixa um furto de cerca de 12 mil euros. Os factos foram comunicados ao Tribunal de Albergaria-a-Velha. A suspeita foi constituída arguida por furto em interior de residência.