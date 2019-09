O homem de 51 anos que esfaqueou a ex-companheira, de 33 anos, no domingo de madrugada, em Parada de Cunhos, Vila Real, ficou em prisão preventiva.O empregado de mesa foi detido pela PJ de Vila Real. A vítima, com três filhos, continuava esta segunda-feira nos Cuidados Intensivos do Hospital de Vila Real, com quadro clínico reservado."Foi a minha sobrinha que ajudou a mulher. Viu a vítima no chão e ele a fugir com a faca a escorrer sangue", disse Manuel Martins.