Empregado mata o patrão à facada após ser despedido por trabalhar várias vezes alcoolizado

Despedido a meio da semana passada, após ter aparecido várias vezes alcoolizado nos pouco dias que trabalhou naquele restaurante, o homem de 51 anos fez uma espera ao patrão, de 50, e matou-o com várias facadas, à porta do estabelecimento, no centro de Grândola. O homicida - que é o empregado e não o patrão, como domingo erradamente descreveu fonte da GNR - foi esta segunda-feira presente a tribunal e ficou em prisão preventiva.













De acordo com fonte da PJ de Setúbal, que investiga o crime, o homicídio ocorreu ao inicio da manhã de domingo, na Rua do Bocage, à porta do restaurante Boa Sorte. O homicida e a vítima, ambos de nacionalidade chinesa, “não teriam desavenças anteriores”.

O tumulto foi ouvido por vizinhos, que chamaram a GNR. Os militares encontraram o agressor no local. Foi formalmente detido pela PJ.