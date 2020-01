Empreiteiro condenado por má construção de casa em Portimão

Um empreiteiro da construção civil de 70 anos foi agora condenado, pelo Tribunal de Portimão, pelo crime de infração de regras de construção a dois anos e dois meses de prisão, suspensa na sua execução. Tem ainda de pagar à dona da casa que esteve na origem do processo 30 mil euros por danos patrimoniais e cinco mil por compensação de danos não materiais.Segundo o acórdão, a que oteve acesso, ficou provado que a habitação, cuja obra terminou em 2006, começou a apresentar, no ano seguinte, uma fissura "na parte superior das paredes exteriores e em todo o perímetro da mesma".O construtor efetuou uma primeira reparação em abril, mas os danos voltaram e a situação "tem vindo a agravar-se com queda de revestimento e abertura de fendas". O acórdão frisa que "o arguido não observou as técnicas de construção na prossecução de cada uma das tarefas que lhe estavam atribuídas".A situação causa à queixosa "sentimentos de frustração, tristeza, intranquilidade e amargura", bem como "vive assustada e sente medo, sentindo que a sua integridade física está em perigo". O processo foi julgado uma primeira vez e o arguido foi absolvido. Mas a advogada da queixosa, Carla Silva e Cunha, recorreu para a Relação, que mandou repetir o julgamento nalgumas partes.A advogada disse aopretender que a pena de prisão só seja suspensa "com a condição efetiva dos valores em causa, acrescidos de juros".