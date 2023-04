Empresa acusa Câmara Municipal de Mirandela de estar em falta com o pagamento de 400 mil euros

Uma empresa de construção civil, Anguai Construções Lda, sediada em Mirandela, acusa a Câmara Municipal de estar em falta com cerca de 400 mil euros relativos à renda do pavilhão onde estão sediados os CTT. A infraestrutura não tem sequer licença de utilização, mas continua a funcionar.



A Câmara Municipal diz que herdou um caso ilegal, mas há quase seis anos que a empresa Anguai Construções Lda espera receber quase 400 mil euros por parte do executivo camarário.



Os advogados da empresa admitem que o caso é suficientemente grave para fazer cair o executivo da Câmara de Mirandela.





Paula Aires e o marido são os únicos sócios da empresa e não querem baixar os braços até reaverem o dinheiro que investiram. Até agora, o casal não teve ainda qualquer retorno. Depois de várias conversas e reuniões, sem solução à vista, decidiram recorrer à via judicial.





Se a empresa se diz lesada pelo executivo de Mirandela, o Município fala de um problema que herdou. Já terão sido apresentadas várias hipóteses na tentativa de conseguirem arranjar uma resolução, mas o jurista da Câmara Municipal de Mirandela, Paulo Veiga e Moura, acusa a empresa de não ter vontade de aceitar as soluções propostas.