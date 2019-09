Empresa de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora alerta para fraude com falsos funcionários

Os Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento (SIMAS) de Oeiras e Amadora alertaram esta quarta-feira os seus clientes para a existência de pessoas que se estão a fazer passar por funcionários para entrarem nas residências.Em comunicado, o SIMAS de Oeiras e Amadora, no distrito de Lisboa, refere que os "falsos" funcionários usam o pretexto de efetuarem colheitas de água para análise com propósito de venda de filtros."Os mesmos começam por contactar os clientes por telefone, assumindo fazer parte da empresa fornecedora de água e, desta forma, recolher o maior número de dados possível, questionando inclusive a idade, se o cliente é reformado e se habita sozinho", explica a nota.Nesse sentido, os SIMAS chamam a atenção dos clientes para o facto dos funcionários da empresa se encontrarem "devidamente identificados, com fardamento próprio e cartão personalizado"."De salientar que todas as colheitas e análises de água são feitas exclusivamente pela Divisão de Controlo e Proteção da Qualidade de Água/ Laboratório acreditado nestes SIMAS", conclui a nota.