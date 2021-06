A empresa do trabalhador que morreu atropelado por carro de Eduardo Cabrita vai pagar as despesas com o funeral, sabe o CM. A Arquijardim já informou a família de Nuno Santos, morto na A6, da sua intenção.Recorde-se que a viatura BMW onde seguia o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, atropelou mortalmente Nuno Santos, de 43 anos. O homem deixou duas filhas menores apurou, Nuno Santos, que era funcionário da empresa Arquijardim, com sede em Fátima, deixou momentaneamente o grupo, que se encontrava no separador central, e atravessou a faixa de rodagem.