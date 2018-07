Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresa municipal de Faro com 1,3 milhões de prejuízo

Autarquia tem de cobrir prejuízo da empresa Ambifaro.

Por João Mira Godinho | 11:33

A empresa municipal Ambifaro apresentou 1,318 milhões de euros de prejuízo em 2017.



Para cobrir o ‘buraco’, o presidente da autarquia farense, Rogério Bacalhau (PSD), já propôs um reforço (de 618 mil euros) da verba prevista para a empresa, na primeira revisão do orçamento da câmara para este ano.



"A Ambifaro sempre apresentou resultados negativos", reconheceu ao CM Rogério Bacalhau, explicando que em 2017 o valor foi maior pois "nos anos anteriores a câmara ia cobrindo os prejuízos".



A atual empresa foi criada, em 2015, com a fusão da anterior Ambifaro com a empresa que faz a gestão do mercado municipal. No ano de fundação, apresentou um resultado negativo de 475 mil euros, e em 2016, de 405 mil euros.



Prejuízos que levaram o PS a pedir uma auditoria às contas da Ambifaro, desde 2015, e a solicitar uma comissão de acompanhamento à auditoria.



O PS recorda que a fusão entre as duas empresas foi feita para "reduzir e racionalizar custos" e, destacando o aumento da contratação de serviços terceiros, considera "fundamental apurar as razões dos prejuízos e do défice acumulados".