Empresa municipal financia claque do Sporting de Braga

Um dos negócios investigados pela Policia Judiciária de Braga diz respeito ao financiamento das duas claques do Sporting de Braga e envolve a empresa municipal AGERE - empresa de águas, efluentes e resíduos de Braga - que tem um camarote duplo no Estádio Municipal de Braga.O Correio da Manhã sabe que os inspetores apuraram a emissão de várias faturas falsas relativas a publicidade inexistente e que terão sido emitidas para compensar o pagamento do aluguer dos autocarros em que os elementos dos Ultra Red Boys e Braga Legion viajaram para o Jamor, em 2014 e 2015, para assistirem à final da Taça de Portugal, para apoiar os guerreiros do Minho.