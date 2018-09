Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresário assaltado por gangue fica sem Porsche e nove mil euros

Crime aconteceu em Paços de Ferreira. Suspeitos estão a ser procurados pelas autoridades.

16:26

Um empresário foi assaltado na sua própria casa por um gangue de cinco encapuzados, no concelho de Paços de Ferreira, no distrito do Porto, e viu serém-lhe roubados nove mil euros e ainda um carro de marca Porsche.



Os homens estão a ser procurados pelas autoridades.



O emprsário terá ficado ferido duarante o assalto, em consequência das agressões de que foi alvo.



A investigação, por se tratar de um crime com recurso a uma arma, passou para a responsabilidade da Polícia Judiciária.



Os donos da habitação estão ainda a ser ouvidos pela Polícia Judiciária do Porto.