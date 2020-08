Um empresário de Viseu foi condenado a uma pena de 2280 euros de multa e fica proibido de conduzir durante nove meses por ter atropelado mortalmente uma mulher, numa passadeira da cidade.



A última decisão é do Tribunal da Relação de Coimbra que manteve a pena da primeira instância, apesar de alterar os crimes.





Inicialmente punido por homicídio por negligência e condução perigosa, foi agora condenado por condução perigosa, agravada pelo resultado.

O atropelamento ocorreu em novembro de 2016. O acórdão refere que quando o condutor se aproximou da passadeira, a vítima já tinha percorrido mais de metade da faixa de rodagem.



Nessa altura foi atingida pelo carro e projetada, caindo a 22 metros do local do embate. Segundo o acórdão, o atropelamento ocorreu porque o empresário "circulava desatento", em manobra de ultrapassagem do veículo que seguia à sua frente, junto à passadeira para peões.