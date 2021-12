O empresário bracarense Manuel Rodrigues, acusado de encobrir um alegado caso de assédio sexual na empresa, não chegou esta quarta-feira a acordo com a vítima, que pede 15 mil euros de indemnização. Foram mais de três horas de negociações que saíram goradas e, por isso, acabou agendada nova sessão para março do próximo ano, de forma a se iniciar o julgamento no Tribunal de Trabalho de Braga.









A vítima alega que o patrão encobriu o caso de assédio sexual, quando um funcionário da confiança de Manuel Rodrigues tentou beijá-la à força, no arquivo da empresa, tendo ficado a exercer funções na mesma empresa.