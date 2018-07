Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Empresário burla empresas de transportes internacionais durante vários anos

Arguido de Vila Nova de Gaia foi detido em casa e presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial.

Por Liliana Rodrigues | 08:27

Um empresário de Vila Nova de Gaia burlou dezenas de empresas de transportes internacionais, nos últimos anos.



Contas feitas pela Polícia Judiciária, só às queixas existentes a burla ascende em mais de 200 mil euros, mas os inspetores acreditam que há muito mais empresas burladas que ainda não apresentaram queixa-crime, por pensarem tratar-se apenas do incumprimento de contrato.



O arguido, de 62 anos, e que foi detido em casa, foi ontem presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial. O procurador do Ministério Público pediu que ficasse em prisão preventiva.



O esquema era elaborado: criava empresas falsas ou extintas cujos serviços oferecia a transitários que não tinham capacidade para executar todos os transportes encomendados.



Entregando orçamentos muito abaixo do valor de mercado, ganhava o serviço que mandava outra empresa de transportes executar. Mas nunca chegou a pagar os transportes que foram efetivamente efetuados, apesar dos proprietários da matéria transportada lhe terem paga o serviço.



Há dezenas de empresas de transportes internacionais lesadas. Chegou mesmo a utilizar nomes dados de mulheres que conhecia na internet para criar empresas fictícias para as burlas.



Recentemente, o empresário contratou vários serviços de transportes de granito para diferentes países da Europa. A mercadoria chegou a ser entregue em Itália, França e Espanha.