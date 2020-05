Empresário burlado por advogada no Porto

Uma advogada do Porto vai começar a ser julgada no Tribunal do Bolhão, acusada e pronunciada por burlas no valor de 91 mil euros a um empresário.De acordo com o processo, a jurista convenceu o cliente a entregar-lhe dinheiro para comprar, abaixo do valor real, três terrenos alegadamente penhorados ao Fisco. Na realidade, as propriedades tinham outros donos e não estavam sob qualquer penhora.O empresário, que entregou à advogada parcelas de 31 mil, 35 mil e 25 mil euros para os supostos negócios, só descobriu que o negócio era uma encenação porque nunca foi chamado para celebrar as escrituras, nem nunca lhe foi devolvido o dinheiro.Em causa estão dois terrenos em Matosinhos e um terceiro na Maia.