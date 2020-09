O empresário chinês Chenglong Li concluiu esta sexta-feira o seu depoimento no julgamento em que está acusado de mandar atear um fogo num prédio no Porto, em março do ano passado, que matou um homem de 55 anos.Disse que ficou muito triste com o incêndio e nunca pensou que algo do género fosse acontecer.Referiu ainda que saiu prejudicado com a tragédia, porque pagou 20 mil euros para que a estrutura fosse mantida.Um outro suspeito negou tudo.