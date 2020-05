Empresário chinês começa a ser julgado por incêndio mortal no Porto

Vai começar a ser julgado no final de junho o empresário chinês, mandante do incêndio no prédio da rua Alexandre Braga, no centro do Porto, em fevereiro do ano passado, e no qual morreu António Gonçalves, de 55 anos. Chenglong Li, de 24 anos, está em preventiva.



O julgamento terá lugar no Tribunal de S. João Novo. O empresário, conhecido por ‘David’, responde por dois crimes de incêndio, um deles tentado, um crime de homicídio qualificado consumado, cinco crimes de tentativa de homicídio qualificado e branqueamento de capitais. Agiu para obter ganhos da especulação imobiliária.

Ver comentários