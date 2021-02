Empresário chinês nega ter mandado incendiar prédio no centro do Porto

Chenglong Li, empresário chinês acusado de ter mandado incendiar um prédio no centro do Porto, negou ontem em tribunal os crimes de que é acusado. O arguido deixou claro que pretende que a família que vivia no prédio seja indemnizada.O caso ocorreu em março de 2019. No prédio moravam uma idosa e três filhos. Um deles morreu carbonizado. "O que aconteceu no edifício foi uma tragédia. Comprei o prédio, ainda não tinha o seguro, mas responsabilizo-me pela situação", disse Chenglong Li.Além do empresário chinês, também a mulher, a sua empresa, dois homens que alegadamente atearam o incêndio e um tradutor são arguidos do processo. Os advogados dos arguidos apontaram dúvidas sobre as provas levadas a tribunal.