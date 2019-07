Empresário chinês suspeito de mandar atear fogo mortal fica em prisão preventiva

Dois dos três suspeitos de terem ateado o fogo num prédio da rua Alexandre Braga, no Porto, que vitimou António Gonçalves, no passado mês de março, vão aguardar julgamento em prisão preventiva.O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto decretou, esta segunda-feira, a medida de coação mais gravosa ao cidadão chinês, proprietário da imobiliária que comprou aquele mesmo edifício, e a um dos cúmplices. O terceiro elemento saiu em liberdade, obrigado a apresentações diárias às autoridades.Segundo a investigação da Polícia Judiciária do Porto, o empresário chinês pagou dez mil euros aos dois outros envolvidos, seguranças na noite, para atearem fogo ao prédio.O proprietário tinha como objetivo forçar a família de António Gonçalves a abandonar o imóvel, para depois lucrar.Durante meses, tentou negociar, sem sucesso, a saída dos inquilinos. A família começou, então, a ser ameaçada e, uma semana antes do trágico incêndio, os Sapadores do Porto foram chamados ao edifício, nas imediações do Mercado do Bolhão, e resolveram um início de incêndio. Nessa altura, já a família suspeitava de mão criminosa na origem das chamas.Dias depois, o segundo caso acabou mesmo por vitimar António Gonçalves, de 55 anos. A mãe da vítima mortal, de 88 anos, e dois irmãos, um deles deficiente, foram salvos pelos sapadores, pelo telhado e com recurso a uma autoescada.Cerca de quatro meses depois, os suspeitos foram detidos.