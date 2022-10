Está agendado para o final deste mês o início do julgamento de um empresário, de 52 anos, acusado de violência doméstica contra a ex-companheira, em Espinho. O suspeito já tem antecedentes criminais, tendo sido condenado a uma pena de dois anos e quatro meses (suspensa por cinco) e ao pagamento solidário, com outros arguidos, de mais de um milhão de euros.Este homem vai responder ainda pela posse de várias armas proibidas, que escondia no interior de um pombal.