Empresário com paralisia cria jogo para PlayStation

Bruno Osório, de 30 anos, diz que a sua vida mudou aos 14, após ouvir José Mourinho.

Por Aureliana Gomes | 06:00

O que para muitos pode ser considerado um entrave, para Bruno Osório é uma ferramenta. A cadeira de rodas que o acompanha desde sempre não o limitou. Este sábado, é um empresário de sucesso no setor das novas tecnologias.



O engenheiro informático, de 30 anos, com paralisia cerebral, criou um videojogo para a consola PlayStation, que lhe deverá render 100 mil euros. "A cadeira é como se fosse o acessório ideal para ser o centro das atenções", explicou.



A vida do dono de duas empresas emergentes - Foxtech e Adamastor Studio - teve o ponto de viragem aos 14 anos, depois de ouvir o treinador de futebol José Mourinho.



"Quando foi apresentado como treinador do Porto, ele disse ‘Tenho a certeza de que, no próximo ano, vamos ser campeões nacionais’. Isso fez-me pensar que, se ele chegou e prometeu com tanta certeza, então eu também conseguiria", disse. E garantiu que passou a estruturar o pensamento do "Eu não consigo!" para o "Eu vou conseguir!".



Aos 30 anos, o também atleta de alto rendimento de boccia assegurou um negócio com a PlayStation. Começou por adquirir o projeto ‘VRock’, de ritmos musicais, a um amigo, após perceber que tinha muitas variantes e público para explorar. E desenvolveu o videojogo. O acordo com a PlayStation é "um negócio de exclusividade a troco de 100 mil euros em campanhas de publicidade", sendo que a consola da Sony vai ser a única a vender o ‘VRock’.



Bruno Osório pretende ainda vender as empresas que detém, no prazo de 3 a 5 anos, tornar-se investidor e viver uma temporada nos Estados Unidos. A nível pessoal, o objetivo é mesmo constituir família.