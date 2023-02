Empresário condenado com pena suspensa no caso do botulismo em Bragança

O empresário acusado no caso do botulismo em Bragança, em 2015, foi condenado a cinco anos de prisão, com pena suspensa, e a pagar cerca de 30 mil euros a três lesados, informou esta sexta-feira fonte judicial.

A sociedade de que era proprietário, e que também é arguida no processo, foi condenada a pagar uma multa de montante global de 60 mil euros, substituída por uma caução de boa conduta de 65 mil euros, o que implica que ficará livre do encargo se não cometer mais ilícitos no prazo cinco de anos.

O julgamento começou em setembro, sete anos depois da polémica que levou à hospitalização de quatro pessoas, que terão consumido os enchidos numa feira e num restaurante distinguido pela Michelin, e que afetou as vendas dos conhecidos enchidos transmontanos.