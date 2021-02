Empresário da restauração detido conhece sentença no final do mês

O empresário da restauração detido por desobediência, a quatro de fevereiro, em Felgueiras, foi ouvido, esta manhã, no Tribunal de Felgueiras.Vítor Carvalho contou com a presença de colegas da restauração que se mostraram solidários com o felgueirense.Vítor Carvalho foi detido por ter alegadamente oito clientes dentro do seu restaurante, na Refontoura, naquele concelho.Na ocasião, em declarações ao Correio da Manhã, acusou os militares da GNR de "abuso de poder". Explicou na altura que tinha vendido em takeaway refeições para uma casa que se situa junto ao restaurante e que foi, nessa habitação – propriedade privada – que os militares o foram deter.O empresário já tinha sido notificado antes por ter o estabelecimento aberto. "Nessa altura sim tinha o restaurante aberto, mas depois fechei e só vendo refeições para fora", disse na ocasião, ao CM. Vítor Carvalho conhece a sentença no próximo dia 26 de fevereiro.