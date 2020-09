Empresário de Braga detido por suspeitas de subornos em obra

A Polícia Real de Gibraltar (PRG) deteve, a 25 de agosto, o diretor-executivo da empresa Casais por suspeitas de suborno. O empresário de Braga, de 49 anos, era investigado há mais de três meses.





Em causa estará um suborno numa construção no valor de 20 mil euros, em abril deste ano. De acordo com a PRG o pagamento foi feito para ‘encorajar’ a aprovação de um projeto de obra, avaliado em dois milhões de libras, e no qual a Casais interveio. O CM tentou obter uma reação da Casais, mas sem sucesso.