Deixar que as pessoas passem fome e frio é inqualificável”. Foi desta forma que a presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Coimbra, Ana Gordinho, classificou esta quarta-feira o comportamento de um empresário acusado de escravizar trabalhadores, condenando-o a sete anos de cadeia.



O tribunal considerou provados os factos relativos ao arguido, de 35 anos, tendo absolvido a mulher, de 26.









Ver comentários