Quase 10 meses depois de a Polícia Judiciária ter começado a investigar um possível cenário de homicídio de João Carlos Vicente, que saiu de casa a 10 de setembro de 2020 e nunca mais foi visto, o aparecimento do cadáver do empresário num armazém no centro de Torres Vedras mudou por completo o sentido do inquérito. Só a autópsia o irá comprovar, mas a causa da morte terá sido uma queda acidental ...