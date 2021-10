Empresário desespera após quarto assalto a loja de malas em apenas um ano e meio em Valongo

Em apenas um ano e meio a loja foi assaltada quatro vezes e a outra loja do grupo, em Paredes, já foi alvo de 5 furtos. O alvo são sempre as malas da marca Cavalinho.



“Pus as grades para ter mais segurança, arrancaram-me as grades. Sinceramente, não sei mais o que fazer para travar isto.” É num misto de revolta e desespero que Francisco Alves enfrenta mais um roubo na loja de malas que possui, no centro de Valongo.Em apenas um ano e meio a loja foi assaltada quatro vezes e a outra loja do grupo, em Paredes, já foi alvo de 5 furtos. O alvo são sempre as malas da marca Cavalinho.

“Só levaram as malas da última coleção, que chegou na sexta-feira”, relatou o empresário, ainda a fazer contas ao prejuízo. Estima que desta vez no furto tenha perdido mais de 4 mil euros. Exige mais atenção do Governo a este tipo de crime.