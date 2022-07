Empresário detido por abusar de criança de 12 anos que conheceu em associação

A Polícia Judiciária deteve um homem de 40 anos por suspeitas de abusar sexualmente de crianças, de forma reirterada, em Viseu. .

As autoridades explicam que "o arguido conheceu a vítima, com 12 anos de idade, numa associação recreativa e, após a troca de contactos telefónicos, começou a seduzi-la e a aliciá-la, levando a que a mesma se enamorasse por si. No seguimento, convenceu a vítima a encontrar-se consigo para a prática de atos sexuais de relevo".

O homem, empresário na área do turismo, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.