Um empresário da construção civil foi detido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária de Vila Real por tentar matar um homem a tiro na via pública.O crime ocorreu no dia 14 de dezembro quando o arguido "efetuou um disparo com uma arma de fogo curta que atingiu a vítima no rosto", avança o comunicado da PJ.O detido tem 48 anos e vai ser presente a interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação.