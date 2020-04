Empresário do Norte suspeito de ter desviado milhões de euros viveu escondido em casa durante nove meses

Um empresário de 45 anos foi detido esta quarta-feira por suspeita de corrupção ativa e fraude, no concelho de Ovar. O homem é suspeito de ter desviado subsídios provenientes da União Europeia, com prejuízos calculados na ordem de vários milhões de euros.O suspeito esteve escondido no próprio apartamento, afastado dos familiares, durante cerca de nove meses.O suspeito foi condenado em primeira instância, ao cumprimento de pena de prisão de cinco anos e seis meses. O detido foi entregue ao Estabelecimento Prisional do Porto.