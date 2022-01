Um empresário de Vila Real, do ramo da construção civil e manutenção de piscinas, e a companheira contrataram três pessoas (dois homens e uma mulher), residentes na zona do Porto, para sequestrarem uma mulher, de 39 anos. O objetivo era recuperar os cerca de 30 mil euros de que a vítima se terá apropriado, durante uma relação extraconjugal que manteve com o empresário.