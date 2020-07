Empresário encontrado morto pelo jardineiro na piscina de casa em Felgueiras

Um homem, de 79 anos, foi encontrado morto dentro da piscina de casa na manhã desta segunda-feira em Regilde, Felgueiras.Segundo o que oconseguiu apurar, a vítima mortal era Eugénio Faria, um empresário do setor do calçado. O corpo foi encontrado pelo jardineiro que, à chegada ao local se deparou com o homem dentro da piscina, já sem vida.No local estiveram os bombeiros e a GNR. Será agora feita a autópsia ao corpo para serem apuradas as causas da morte.O alerta ocorreu cerca das 09h00.