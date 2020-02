Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Já passava das 20h00 de ontem quando o corpo do homem, de 66 anos, foi retirado do apartamento onde residia há cerca de um ano, na Parede, Cascais.Os inspetores da PJ estiveram largas horas (o alerta foi dado pelas 11h30) a fazer perícias num cenário que não deixava dúvidas - o cadáver estava de mãos e pés amarrados, com um saco a cobrir a cabeça. O empresário português, com um passado marcado por processos ... < br />