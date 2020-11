Empresário explorava trabalhadores na Covilhã

Um proprietário de uma empresa da zona da Covilhã foi constituído arguido por alegadamente explorar trabalhadores estrangeiros em situação ilegal, revelou esta segunda-feira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.



Três vítimas de tráfico de seres humanos foram sinalizadas pelo SEF, no âmbito de uma investigação coordenada pelo Ministério Público. O empresário é suspeito de não pagar as remunerações devidas pelo trabalho prestado, bem como por exigir dinheiro para o estabelecimento de relação laboral. Vai aguardar o desenvolvimento do processo com termo de identidade e residência.



Ver comentários