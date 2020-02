Empresário fica sem Volvo e Maserati enquanto dormia

Um Maserati e um Volvo, que estão agora avaliados num total de mais de 80 mil euros, foram furtados de uma moradia, em Antas, Vila Nova de Famalicão, enquanto os cinco moradores dormiam. Os ladrões entraram na casa por uma porta das traseiras, apoderaram-se das chaves dos dois automóveis e conseguiram levar as ‘bombas’, depois de abrirem manualmente dois portões automáticos. A PSP de Famalicão está a investigar."Só nos apercebemos de manhã, quando o miúdo abriu a porta para ir à lavandaria e o carro não estava lá. Viu os dois portões abertos e começou a gritar por mim", contou aoo dono da moradia, José Azevedo. O empresário de 45 anos viu, aí, que além do Maserati da mãe, que estava na garagem, tinha sido também levado o Volvo da companheira, estacionado na rua, à porta da casa. Os carros tinham sido comprados, usados (o Maserati é, por exemplo, de 2014), há dois meses. José Azevedo não tem suspeitos."A PSP veio cá de imediato, mas até agora não há qualquer sinal para onde possam ter levado os automóveis. É algo assustador perceber que entraram na minha casa durante a noite, enquanto toda a família dormia", atira o lesado.O furto terá ocorrido entre as 04h00 e as 07h30 de terça-feira, sendo que a porta das traseiras estaria por trancar. Acederam à sala, onde se apoderaram das chaves. Depois, subiram o primeiro portão manualmente e forçaram o exterior a abrir. Nenhum dos cinco moradores ouviu qualquer ruído.