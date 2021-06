Empresário Joe Berardo tem cerca de 2.200 obras de arte arrestadas pelas autoridades

O empresário e colecionador Joe Berardo, esta terça-feira detido por suspeita de crimes económicos, tem cerca de 2.200 obras das suas coleções de arte arrestadas no processo cível, interposto pelos três bancos, BES, BCP e CGD, e por isso o Ministério Público não pode agora arrestar quaisquer bens.As obras continuam à guarda do Centro Cultural de Belém, onde se encontram, enquanto os processos estão a decorrer.

O empresário e o seu advogado André Luís Gomes foram detidos no âmbito de uma operação que visou a CGD e que terá lesado vários bancos. O empresário madeirense e o advogado que o representa, André Luiz Gomes, foram detidos no decorrer de uma operação da Polícia Judiciária por burlas em financiamentos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) e vão passar a noite na PJ, em Lisboa, para esta quarta-feira serem presentes a juiz.

Em julho de 2019, foram arrestadas cerca de 2.200 obras de arte do empresário e colecionador, entre as quais as 862 existentes no Centro Cultural de Belém (CCB), com as restantes 1.200, do jardim Bacalhôa Buddha Eden, no Bombarral, e da Aliança Underground Museum, nas caves Aliança-Vinhos de Portugal, em Aveiro.