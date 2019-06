Empresário Jorge Mendes financia abrigos

A Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande apresenta esta segunda-feira o abrigo coletivo da aldeia de Ferraria de São João, em Penela.Trata-se de um edifício que servirá como porto de abrigo para a população em caso de catástrofe e cuja construção será financiada pelo empresário FIFA Jorge Mendes."Vai ser um dia muito importante. Vamos apresentar publicamente um projeto promovido pela nossa associação e que será muito útil para todos", disse este sábado aoNádia Piazza, presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, elogiando "o gesto solidário" de Jorge Mendes, que vai estar presente na cerimónia de apresentação do projeto ‘Aldeias Resilientes’.O empresário de Cristiano Ronaldo conheceu o projeto num encontro que teve com Nádia Piazza e prometeu financiar os dois primeiros abrigos coletivos.O outro abrigo financiado por Jorge Mendes será edificado na aldeia de Moninhos Cimeiros, em Figueiró dos Vinhos.Trata-se de um investimento de cerca de 300 mil euros.