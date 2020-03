Empresário julgado por homicídio consumado e três na forma tentada acusado de mais um crime

O Tribunal de Vila Real adiou esta quinta-feira a leitura do acórdão do caso do empresário, de 48 anos, acusado de um crime de homicídio consumado e de três na forma tentada, devido a alteração na acusação.Segundo o CM apurou, foi imputado ao arguido mais um crime, o de ofensa à integridade física grave cometido sobre outra vítima.A leitura do acórdão ainda não tem data marcada. Paulo Clemente está acusado de matar um homem e ter disparado contra mais quatro pessoas num torneio de cartas, a 23 de dezembro de 2018, em Tuizendes, Vila Real.O arguido está em prisão preventiva.