Empresário morre a apagar fogo em Portimão

Carlos Santana, empresário de 54 anos, morreu ao tentar apagar um incêndio no interior do restaurante Cantinho da Alice, que explorava na praia dos Três Castelos, em Portimão.As chamas deflagraram pelas 22h30 de quarta-feira. Os bombeiros e o INEM ainda tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso.O fogo causou danos avultados no restaurante, sobretudo na cobertura e na zona do balcão. Carlos Santana foi retirado do restaurante por um popular, que se apercebeu da situação.O empresários estava caído no chão do restaurante, já inanimado. A Polícia Judiciária investiga o caso. O corpo vai ser alvo de autópsia.