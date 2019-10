Empresário morto com balas para javalis em Aljezur

O proprietário de um bar assassinado na praia do Amado, em Aljezur, foi morto com dois tiros de caçadeira, municiada com balas de chumbo normalmente usadas para caçar javalis ou veados.O crime violento aconteceu em abril deste ano e o autor dos disparos foi agora acusado pelo Ministério Público (MP) dos crimes de homicídio qualificado e detenção de arma proibida.Tudo aconteceu no dia 28 de abril junto ao Amado Bar, gerido por Jorge Cabrita, de 44 anos, nas proximidades da praia do Amado. De acordo com a acusação do MP, pelas 10h30 desse dia, André Lourenço, de 42 anos, "disparou contra a vítima dois tiros de zagalote com uma espingarda caçadeira que lhe causaram a morte".Segundo o entendimento do MP, o homicida "terá atuado com premeditação e terá vestido previamente roupa escura e tapado o rosto com uma meia de licra para não ser reconhecido".O arguido e a vítima, bem como familiares de ambos, tinham "desavenças antigas" alegadamente ligadas a negócios que geriam no concelho de Aljezur, que se agravaram nos últimos tempos com agressões, ameaças e insultos de parte a parte. Três dias antes, o homicida tinha-se envolvido em agressões com o irmão da vítima num restaurante na Carrapateira.André Lourenço foi detido pela GNR em casa, poucas horas depois do crime, e entregue à Polícia Judiciária. Está em prisão preventiva a aguardar julgamento, que deverá decorrer nos próximos meses.