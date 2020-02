Empresário morto em Cascais esteve preso por burlar Estado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O empresário de 66 anos morto em casa na Parede, Cascais, e cujo cadáver foi encontrado de mãos e pés atados, e com um saco na cabeça, já tinha estado preso num megaprocesso de contrabando de álcool e adulteração de bebidas. Rodolfo Pereira foi absolvido mas continuou no mundo dos negócios, enveredando pela intermediação de contratos com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), em particular ... < br />